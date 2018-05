Algérie: L'AG des Nations Unies célèbre la Journée internationale du vivre-ensemble en paix

L'Assemblée générale des Nations Unies a célébré mercredi, pour la première fois, la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, initiée par l'Algérie.

Intervenant lors de cette célébration, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a rappelé l'expérience algérienne en matière de promotion de la culture de paix, notamment l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour surmonter la tragédie nationale, vaincre le fléau terroriste, et construire une nation forte et prospère, fondée sur l'harmonie, la coexistence et la solidarité de son peuple, à laquelle tous les algériens sont fières d'y appartenir.

A ce titre, le diplomate algérien a souligné que l'expérience algérienne est devenue un modèle que plusieurs pays ont adopté pour une sortie de crise.

L'ambassadeur algérien a également souligné la contribution des zaouïas dans la consolidation et la préservation des constantes nationales ainsi que leur rôle dans la promotion de la culture de paix.

La célébration de cette Journée internationale par l'ONU témoigne de l'engagement de la communauté internationale en faveur des valeurs de paix, de la réconciliation, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension, de la fraternité, et de la coexistence pacifique et harmonieuse. Elle marque aussi sa mobilisation pour le respect mutuel, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, de culture, de civilisation, de langue ou de religion.

Le président de l'Assemblée Générale de l'ONU, les groupes régionaux d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, le Mouvement des pays non-alignés, le groupe arabe, l'Organisation de la Coopération Islamique et l'UNESCO ont rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour avoir initié cette Journée internationale, se félicitant de cette contribution importante venant d'un pays qui a joué et qui continue de jouer un rôle précurseur des valeurs de paix et de solidarité.

Les participants ont saisi cette occasion pour exprimer le souhait de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde de paix, de solidarité et d'harmonie, en soulignant le besoin de continuer à œuvrer en faveur de la concrétisation de ces valeurs dans un contexte international caractérisé par la multiplication des conflits.

Pour rappel, l'initiative algérienne d'instaurer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie visant à promouvoir les valeurs de la paix et de la réconciliation au plan international, a été adoptée, en décembre 2017, à l'unanimité par les Etats membres de l'ONU.