Algérie: La réconciliation nationale a protégé l'Algérie du phénomène du printemps arabe

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a célébré, mercredi à la promenade… Plus »

La célébration de la Journée internationale du vivre ensemble dans la paix a été marquée, à Mila, par l'organisation de plusieurs activités à l'initiative des secteurs de la jeunesse et sports, la culture, les affaires religieuses et des wakfs, en collaboration avec l'association algérienne de la solidarité humaine.

Pour sa part, Dr. Farid Benyahia, expert en économie, a considéré dans une communication prononcée à cette occasion, que l'Algérie a de tout temps joué des rôles "déterminants" en matière de paix (soutien à la cause palestinienne et au Sahara occidental), mettant en avant les efforts déployés pour réussir l'initiative de la réconciliation nationale en dépit des multiples contraintes rencontrées.

