Algérie: Le FLN célèbre la Journée internationale du vivre-ensemble en paix

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a célébré, mercredi à la promenade… Plus »

M. Ould Abbès a salué les efforts du Président Bouteflika dans la consécration des valeurs du vivre-ensemble depuis son investiture à la magistrature suprême à travers toutes les décisions visant à sortir de la tragédie nationale et à renforcer l'identité nationale, ce qui a contribué à la cohésion du peuple et à l'intégrité territoriale, a-t-il dit.

Lors de la rencontre à laquelle ont assisté des membres dirigeants et des militants du parti et des représentants de victimes du terrorisme, M. Ould Abbès a indiqué que la proclamation du 16 mai "Journée internationale du vivre-ensemble en paix" par l'Organisation des Nations Unies, "est un honneur pour l'Algérie et le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a décidé de décorer son initiateur Cheikh Khaled Bentounès, fondateur et président d'honneur de l'Association internationale soufie Alawiyya (AISA), mercredi au siège de l'UNESCO à Paris, de la médaille Ahid de l'ordre du Mérite national".

