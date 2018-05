Sénégal: Lamine Ndao - Le Sénégalais signe en Belgique

« Ndao est un attaquant rapide, sans cesse en mouvement et qui a une grosse capacité à marquer », a commenté sur le site du club le directeur de la cellule de recrutement de Wasland-Beveren, Daniël Declerck. « C'est un joueur qui utilise bien les espaces et qui apporte de la profondeur à l'équipe. En zone de finition, il opte souvent pour le bon choix. Nous sommes tous persuadés qu'il réussira à marquer régulièrement. »

Après six mois réussis en Ligue 2 sous les couleurs de Quevilly-Rouen, Lamine Ndao va découvrir la Belgique. Auteur de six buts cette saison en Ligue 2, l'attaquant sénégalais de 23 ans part en Jupiler Pro League.

