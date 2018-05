Ghana: Anderlecht veut blinder le Belgo-Ghanéen Francis Amuzu

Les circonstances d'une saison difficile ont poussé Anderlecht à largement puiser chez les jeunes pour compléter son équipe A. Et l'un de ces jeunes qui a marqué les esprits chez les Mauves de Bruxelles est Francis Amuzu. Le jeune belge d'origine ghanéenne a été la révélation du mois de décembre à Anderlecht. Le joueur de 18 ans avait fait forte impression contre Eupen et puis contre Gand.

Anderlecht compte sur Francis Amuzu pour la saison prochaine. Le directeur sportif des Mauves veut blinder le Belgo-Ghanéen en lui proposant une prolongation de contrat selon Het Laatste Nieuws. Il devrait bientôt se mettre à table avec la direction du RSC Anderlecht pour une prolongation de contrat. L'international espoir belge devrait rester dans l'équipe A la saison prochaine et se battre pour une place de titulaire.

Le Diablotin a percé en décembre et a marqué une fois en dix matchs de championnat. Francis Amuzu a également obtenu la promesse qu'il jouerait plus la saison prochaine et qu'il resterait un membre à part entière du noyau A. Plusieurs clubs étaient venus se renseigner pour un prêt mais en vain car Anderlecht compte sur lui.

Francis Amuzu est un fils de migrants. Il était très jeune lorsque sa famille s'est installée à Malines, où il a appris à parler le néerlandais et où il s'est affilié au SK Heffen. C'est là que les FC Malines est allé le chercher. De Malines, il est ensuite parti à la Jean-Marc Guillou Académie à Tongerlo et pas à Accra comme certains journaux l'ont écrit. Comme cette Académie a un accord avec le Lierse, il s'est retrouvé au Lisp avant de débarquer à Anderlecht en avril 2015. Amuzu possède la nationalité belge et évolue en U19. Il compte deux sélections et a inscrit un but.