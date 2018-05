Afrique: Confédération africaine - Les championnats d'Afrique d'Assaba en point de mire

S'agissant des meetings, le directeur général de la Caa a révélé que six villes sont ciblées, mais que pour le moment, Brazzaville (Congo), Naïrobi (Kenya), Addis-Abeba (Ethiopie) et Cap Town (Afrique du Sud) ont confirmé.

C'est-à-dire le centre, le nord, l'ouest, l'est et la région australe qui auront des voix selon leur dimension géographique ; avec cette autre décision de taille qui demande que chaque région élise une femme parmi ses représentants au conseil de la Caa. Quant au directeur général, il est élu par le conseil après avis du président de la Caa.

Une nouvelle casquette qui lui donne maintenant plus de prérogatives. Et pour ces championnats d'Afrique, il a indiqué que le Nigeria a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec notamment la prise en charge des titres de transports des délégués à la réunion d'inscription des délégués, mais aussi et surtout une subvention de 2000 dollars à chaque délégation présente aux championnats d'Afrique d'Assaba.

