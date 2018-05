Afrique: Organisation de la Coupe du monde 2026 - Le Maroc en appelle à la solidarité africaine

Hicham El Amrani, directeur général du Comité Maroc 2026, ancien secrétaire général de la Caf, agissant comme coordinateur entre la commission d'organisation de la Coupe du monde 2026 et la Fifa, a lancé, à Tanger, un appel solennel à l'Afrique pour qu'elle soutienne un pays frère, le Maroc qui a tous les atouts pour organiser une belle fête du football mondial en 2026. Le choix de la Fifa sera fait, en Russie, le 13 juin prochain.

« Le choix du 13 juin n'est pas simplement un choix pour le Maroc, mais un choix pour l'Afrique comme celui des pays émergents », a insisté Hicham El Amrani qui « appelle tous les frères et sœurs africains à soutenir le Maroc, leur pays frère ».

Le Maroc qui a en face les Etats-Unis avec le Canada et le Mexique, continue à travailler dur pour échanger avec tous les présidents de fédération qui seront les votants le 13 juin 2018 en Russie pour expliquer sa vision et son concept.

Les grands piliers de la vision et du positionnement stratégique du Maroc se résument en une ferme volonté et dans la capacité « d'offrir au monde une Coupe du monde impeccable, empreinte d'une passion authentique et porteuse d'un message de paix, de tolérance et de respect entre les peuples ».

Le directeur général du Comité Maroc 2026 souligne, avec force et espoir : « Nous voulons utiliser, comme l'ensemble des pays du continent et des pays émergents, le pouvoir du football et du sport pour continuer notre développement dans le bon sens », El Amrani est d'avis que le choix du Maroc est un choix qui lancera, en outre, un signal fort à travers le monde pour dire aux pays en développement qui s'investissent en conséquence qu'ils peuvent aspirer à organiser la Coupe du monde de football, qui ne doit pas être l'apanage des pays développés.

Le Maroc, qui est en plein développement, a encore 8 ans devant lui pour être fin prêt. Nous sommes donc confiants pour la désignation du Maroc pour organiser la fête du football en 2026.

Le Comité Maroc 2026 qui a organisé, du 8 au 10 mai 2018, un voyage de presse au Maroc à destination de journalistes étrangers, a dévoilé les atouts du royaume chérifien. Cette visite a été l'occasion de rencontrer le top management de Maroc 2026, et d'échanger sur sa vision.

A Tanger, Hakim Ghazaoui, membre du Comité Maroc 2016, a tenu en haleine les journalistes en dévoilant la belle histoire du sport national marocain en narrant l'épopée de certaines gloires qui ont suscité la fierté de millions de fans sur l'ensemble du continent africain.