Ile Maurice: Posts sur Facebook après la hausse des prix des carburants - Ramchurn et Gunny autorisés à rentrer

Alors que la colère gronde sur les réseaux sociaux et parmi les automobilistes, le ministre de l'Industrie et du commerce, Ashit Gungah, se dit, lui, confiant que «la population comprend» que la situation était «hors du contrôle» des autorités.

Yash Ramchurn et Samad Gunny ne sont, du reste, pas les seuls à contester la hausse des prix des carburants. Mardi 15 mai, à partir de minuit, le prix du litre d'essence est passé à Rs 52 contre Rs 47,30 auparavant, et le diesel à Rs 41,90 contre Rs 38,10. Provoquant un véritable tollé.

Yash Ramchurn, un élu du village de Fond-du-Sac, et Samad Gunny, conseiller de la ville de Quatre-Bornes et ex-membre du MSM et du Reform Party, ont été interrogés à l'IT Unit de la police. Interrogé à sa sortie des Casernes centrales, Samad Gunny affirme qu'il n'a fait que partager un post sur Facebook. Il demande aux Mauriciens de «faire attention».

