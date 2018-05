Ile Maurice: Attouchements sur la nièce de son épouse - Un maçon reconnu coupable

Réunion, ce jeudi 17 mai, entre le ministre de l'Industrie et du commerce, Ashit Gungah, et la Petrol Retailers… Plus »

Or, Me Poornima Seebaluck, du bureau du Directeur des poursuites publiques, a fait remarquer qu'à aucun moment, Augustin Louis Jean n'avait indiqué à la police qu'il était en mauvais termes avec la mère de la victime. «Ce n'est qu'en Cour qu'il a avancé cette nouvelle version.»

Les faits remontent au 28 juillet 2013, à son domicile à Bel-Ombre. La jeune fille s'y était rendue pour regarder la télévision. Et profitant de l'absence de son épouse et de sa belle-mère, Augustin Louis Jean a commis des attouchements sur elle.

