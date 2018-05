70 policiers et gendarmes ont quitté Lomé jeudi pour Menaka (région de Gao, Mali). Plus »

En outre, le PACT IV a pour l'objectif, d'une part, le financement d'infrastructures économiques structurantes dans les villes moyennes des régions de Ségou et Mopti, et d'autre part, la réalisation d'infrastructures identifiées lors des « débats communaux-DEBACOM ».

Par ailleurs, il évoqué le fruit des acquis des PACTII et III en cours d'achèvement et les PACT IV et V dont les montants sont respectivement de huit millions et vingt-cinq millions d'euro. Ce qui donne un montant de 33 millions d'euro.

Pour sa part, Mohamed lamine précise que ce programme vise à appuyer les collectivités territoriales dans leur rôle de promotion du développement local et d'amélioration du cadre de vie des populations par la mise à disposition pérenne d'infrastructures socio-économiques de base dans le respect des principes de bonne gouvernance. Ce qui cadre avec les aspirations majeures des plus hautes autorités du pays.

Après avoir souligné les précédentes phases réalisées, Modibo Cissé a aussi fait la genèse de cette rencontre qui est consacré à deux contrats d'autant plus importants et utiles.

