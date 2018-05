Sénégal: Exposition - «La vertu du partage», Mame Gallo Bopp sculpte ses convictions

Directeur de l'Ecole des arts dynamiques de Pikine, Mame Gallo Bopp totalise une quarantaine d'expositions dans sa carrière. Aujourd'hui, il assure la formation de centaines de jeunes dans le domaine des arts, de la menuiserie, de la décoration et de la couture dans la banlieue dakaroise (Pikine et Malika).

Cette sculpture sur laquelle est gravée la tête d'un homme soulevant la main en guise de victoire et avec un lion donnant l'impression de rugir, est une synthèse, voire un récit d'une partie de l'histoire coloniale du Sénégal. Mais celle de tous les peuples noirs qui ont eu à s'émanciper et à s'extirper du joug des tutelles coloniales.

L'exposition « Off » qu'il présente jusqu'au 2 juin, dans le cadre de la 13ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, au Centre de formation artisanal (Cfa) et à Pikine, c'est aussi cette grande sculpture sous forme de fauteuil. Intitulé « Birima Ngoné Latyr Fall », elle est constituée principalement de bois cramé soutenu par du fer.

D'autres thématiques comme « Après-Guerre », « Le jugement dernier » ou « La clé du monde » traduisent à peu près les mêmes préoccupations : justice et vérité. Gallo rêve d'un monde à lui où la justice n'est pas docile et domestiquée, la pauvreté accentuée et l'honneur dénudé. Son travail est un cri de cœur, un message alarmiste appelant chacun à ses responsabilités.

Produit de l'Ecole des Beaux-arts de Dakar, Mame Gallo Bopp excelle, depuis plusieurs années, dans la sculpture sur bois et en fer. Cette démarche artistique aussi singulière que méticuleuse lui permet de mieux traduire son ressenti à travers un mélange de matières et d'objets récupérés qui donnent du relief à ses créations.

L'Ecole Gaïndé Fatma de Pikine accueille, jusqu'au 2 juin, l'exposition de l'artiste, plasticien et sculpteur Mame Gallo Bopp. Intitulée « La vertu du partage », cette exposition est organisée dans le cadre de la programmation « Off » de la 13ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar.

