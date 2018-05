Sénégal: Vernissage d'oeuvres de jeunes artistes vivant avec un handicap, vendredi

Il s'agira, selon les organisateurs du vernissage, de venir découvrir à l'atelier situé à Ouakam "un artisanat créatif et ambitieux dans lequel nous retrouvons les vibrations de la ville mais aussi une vision du Sénégal douce et surprenante".

"Motivés pour inscrire leur action dans le tissu culturel de leur pays, les enfants ont puisé leur inspiration au sein même de leur culture et de leur environnement, mêlant le traditionnel au contemporain et multipliant les formes d'expression", lit-on dans le communiqué.

Cette activité entre dans le cadre de la participation de cette association à la Biennale Dak'Art (2 mai-3 juin). Colombin héberge et forme depuis sa naissance, il y a 6 ans, les jeunes sourds et muets ou souffrants d'un handicap, renseigne la même source.

