Sénégal: Commune de Saint-Louis - Le défi du déparasitage des animaux domestiques

De plus, dans certaines religions, le mouton joue un rôle très important. En effet, l'élevage des ovins est pratiqué dans plusieurs pays du monde non seulement pour la production de la laine mais surtout pour la qualité de sa viande qui est consommée lors des fêtes religieuses telles que la « Tabaski ».

Faute d'outils d'aide à la décision, les strongyloses digestives impliquent très souvent l'utilisation systématique d'anthelminthiques, sans analyse a priori de la situation. Cet usage non raisonné a des conséquences négatives en termes de développement de l'immunité, de résistances aux anthelminthiques, d'impact environnemental, de coût et d'image.

Ceux-ci ont rappelé que les strongles gastro-intestinaux (vers parasites du tube digestif présents chez tous les ruminants ayant accès au pâturage) sont responsables chez les bovins, ovins et caprins d'infestations souvent insidieuses et chroniques qui affectent la production et le bien-être animal.

Le plaidoyer des élèves vétérinaires a tourné essentiellement autour de l'urgence et de la nécessité de maîtriser le parasitisme chez les ovins, caprins et bovins.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.