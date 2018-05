Sénégal: Kaolack - Cinq tonnes de pâtes alimentaires saisies par les services du commerce

Une vingtaine de commerçants ont été contrôlés et verbalisés, quelque 130 bouteilles de gaz butane saisies. Ces produits seront revendus et l'argent reversé au trésor public, fait savoir M. Barro.

"C'est notre rôle d'être présent sur les circuits du commerce et de contrôler la qualité des produits. Pour le ramadan un dispositif spécial sera mis en place pour renforcer les contrôles et dissuader les pratiques frauduleuses", a-t-il souligné.

"Nous avons saisi 390 bidons de 20 litres d'huile et plus de 5 tonnes de pâtes alimentaires pour non-respect des normes de consommation dans les marchés de Kaolack", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS.

