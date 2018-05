A l'entreprise chargée des travaux, elle lui a suggéré de penser à construire un parc pour la vaccination des animaux. Ce qui ne fera qu'aider les éleveurs et le personnel chargé de la protection et de la surveillance épidémiologique du cheptel.

Un marché exécuté dans le cadre des programmes de résilience et de lutte contre le vol de bétail. Il dispose de toutes les commodités modernes pour les usagers, à savoir : un lazaret pour l'isolement des animaux malades, des abris pour vendeurs et acheteurs, des abreuvoirs, un hangar de stockage d'aliments de bétail, un bloc d'hygiène et des rampes d'embarquement et de débarquement.

Le marché à bétail de Kidira constitue un important outil de développement et de sécurisation des transactions commerciales. Aminata Mbengue Ndiaye a visité le marché à bétail de Kidira -une localité située à 193 km de Tambacounda-, en marge de la cérémonie de lancement d'un exercice de simulation sur le terrain pour le contrôle de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène à la frontière entre le Sénégal et le Mali.

