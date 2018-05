Sénégal: Accès au livre en milieu rural - Le combat de la jeune Marie Coura Diagne

A l'avenir, elle espère récolter assez de livres, notamment avec l'aide de partenaires locaux et étrangers, pour installer une bibliothèque dans chaque école sénégalaise, ainsi que des salles informatiques pour que les élèves puissent accéder à plus de ressources.

« Le partage est une valeur de l'Islam parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même chance que nous », dit-elle. L'adolescente a aussi voulu lancer un message aux jeunes : « Il faut s'intéresser aux livres, parce que la lecture est essentielle pour se cultiver et à travers les livres, on peut apprendre beaucoup de choses ».

Celui du « gap » existant entre les écoles de la capitale et celles des autres régions. « Je me suis dit que nous ici, à Dakar, nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons.

Cette année, grâce à la participation des Cours Sainte Marie de Hann, elle a réussi à en collecter 1.100 distribués à deux écoles de Nioro (région de Kaolack) et de Niakhar (région de Fatick), et espère atteindre 2.000 ou 3.000 livres l'année prochaine. Cette belle initiative est partie d'un constat.

L'année dernière, avec l'aide de ses parents et de ses camarades d'école, elle a réussi à collecter 200 livres qu'elle a donnés à l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Kaolack.

