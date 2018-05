Le recours à la répression sanglante contre des manifestants pacifiques a été aussi noté à Ziguinchor contre des enseignants. En effet, la marche nationale initiée à Ziguinchor par le Groupe des six syndicats d'enseignants les plus représentatifs (G6) a été dispersée par la Police à coups de grenades lacrymogènes. Le bilan fait état d'une dizaine d'enseignants arrêtés, sans oublier la violence suivie de blessures sur des personnes sans armes.

Pas plus tard que le 24 avril dernier, Amady Touré, élève en classe de terminale au lycée Malick Sy de Thiès a perdu son œil droit avec éclatement du globe oculaire, suite à un projectile qu'il a reçu lors des heurts entre lycéens et forces de l'ordre.

Fauché à la fleur de l'âge lors d'affrontements entre étudiants de l'Ugb de Saint Louis qui réclamaient le versement de leurs bourses, et les gendarmes appelés par le recteur de ladite université, pour sécuriser les restaurants et autres infrastructures, il vient alourdir la liste macabre de la répression policière sur des manifestants

Les communiqués et messages de condamnation de partis politiques et d'organisations de la société civile, suite à la mort de l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène, fusent de partout.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.