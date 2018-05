Le ministre de la Culture s'est dit convaincu que cette activité va participer de fort belle manière à la revitalisation de l'enseignement artistique au Sénégal et qu'à travers cette magnifique exposition, son département et ses partenaires ont pris la pleine mesure de l'importance réelle de l'enjeu pédagogique, social et culturel de l'enseignement artistique.

Le ministre de la Culture, impressionné par la qualité des productions, souligne que cette initiative vise à susciter auprès des jeunes élèves le goût à l'art et à la créativité. Après avoir visité le travail des élèves, Abdou Latif Coulibaly a dit à l'endroit des écoliers : « Vous avez montré votre talent et toute votre créativité ».

Les élèves issus des sept établissements (lycée John Fitzgerald Kennedy, lycée Galandou Diouf, lycée moderne de Rufisque, lycée Seydina Limamou Laye, lycée de Thiaroye, le Collège d'Enseignement moyen Yeumbeul II et le Collège d'Enseignement moyen Pionniers du Syndicalisme de Rufisque) ont reçu l'encadrement des membres de la commission pédagogique, de l'Ecole nationale des arts et de professeurs de ces établissements.

L'initiative porte la signature de la Commission Programmes pédagogiques et visites scolaires de la 13ème Biennale de l'art africain contemporain de Dakar en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, notamment la Direction de l'enseignement moyen et secondaire général.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.