Sénégal: Mondial 2018 - Liste des lions ce jeudi, une équation à (presque) zéro inconnu pour l'avant-dernière

Le technicien avait coché alors 30 noms pour les matchs amicaux contre l'Ouzbékistan du 23 mars à Casablanca, et contre la Bosnie, au Havre, quatre jours plus tard. L'attaquant du FC Nantes, Santi Ngom, avait été la seule surprise dans le groupe retenu par Aliou Cissé.

Chez les gardiens, Khadim Ndiaye et Abdoulaye Diallo apparaissent comme les favoris. En défense, l'indéboulonnable Kalidou Coulibaly, Kara Mbodj qui effectuera son grand retour après plusieurs mois d'absence pour raison de blessures, Lamine Gassama et Youssouf Sabaly tiennent la corde.

