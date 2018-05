Sénégal: Assassinat de l'étudiant Fallou Séne à l'UGB - Decroix decrypte le message de Macky

«Quand on veut bien lire la signification profonde de la vague de répression violente contre les enseignants d'abord et ensuite les élèves du secondaire pendant tout le mois d'avril 2018, et aujourd'hui l'assassinat de l'étudiant Fallou Sène à St-Louis, le message est clair.

Alors qu'il est à la fin de son mandat et que sa réélection est plus qu'hypothétique, Macky Sall est arrivé à la conclusion que c'est en imposant une dictature sans fard qu'il aura un peuple couché et sans voix en février 2019 lorsque sa volonté sera confisquée».

C'est la conviction des camarades de Mamadou Diop Décroix qui décryptent dans un communiqué parvenu à notre Rédaction, le message de Macky Sall.

«Ce message est désormais très clair» soutiennent-ils dans l'édit. «La preuve : pour pouvoir vivre et étudier, les étudiants achètent la nourriture avec leurs bourses et vous ne la leur payez pas. Ils protestent pacifiquement en guise de rappel et vous ne les écoutez pas.

Ils décident alors de ne pas mourir de faim en mangeant au restaurant sans payer et vous dépêchez la troupe pour les mâter et même en tuer». Et d'ajouter : «Tout cela va être présenté comme une simple bavure après les élèves gravement mutilés de Thiès et bien d'autres agressions dans un passé récent».

Selon Decroix et Cie, «les Sénégalaises et les Sénégalais doivent percevoir avec exactitude l'option de Macky Sall : à défaut de gagner leur soutien, il veut les gouverner par la force physique».

Ils interpellent ainsi les forces politiques de l'opposition en leur demandant «d'assumer leurs responsabilités en conduisant la résistance de la jeunesse et du peuple en général, ou faire faillite». «Telle est la seule alternative qui s'offre», tranchent-ils.

Decroix et Cie disent convaincus que «les atermoiements et autres tactiques d'évitement ne sauveront personne». «Quand on a pris la responsabilité de prétendre diriger ses semblables, on doit aussi prendre celle de se mettre à leur tête lorsqu'ils sont réprimés et humiliés. Seule la riposte populaire et massive arrêtera la main de Macky Sall», soutient le secrétariat permanent de AJ/PADS.