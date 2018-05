Sénégal: Au deuxième jour du décès de l'étudiant Fallou Séne - L'UCAD sous haute tension

Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) n'ont toujours pas digéré leur colère au lendemain du décès de leur camarade Fallou Sène, de l'université Gaston Berger de Saint Louis, survenu mardi 15 mai, suite aux violents affrontements avec les forces de l'ordre. Hier matin, aux environs de 10 heures les heurts avaient repris sur l'avenue Cheikh Anta Diop.

De l'école Normale jusqu'à l'école Manguiers (Médina), l'accès était impossible. Seules les forces de l'ordre avaient la possibilité de circuler avec leurs véhicules remplis de leur arsenal répressif.

Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont été interpelés par les forces de l'ordre et quant aux activités commerciales, elles sont au ralenti. Fatou, une vendeuse de petit déjeuner, près de l'Hôpital Fann s'en désole. Ainsi fait-elle remarquer : «A chaque fois qu'il ya grève, c'est nous qui payons les pots cassés. On ne peut pas vendre normalement.

En plus, les gaz lacrymogènes viennent jusqu'ici et même certains étudiants viennent chercher refuge chez nous.» Un avis partagé par Moussa, vendeur de chaussures, sur les trottoirs près de ENDSS.

«C'est compliqué mais on fait avec et on veille sur nos bagages, surtout quand on lance des grenades lacrymogènes parfois ça tombe tout juste devant nous, ici, avec leur gaz très pimenté». Par ailleurs, les taximen aussi, déplorent la situation.

A cet effet, confie Sory Cissé «C'est très difficile pour nous. Vous avez vu les bouchons. On perd beaucoup de temps et parfois c'est difficile d'obtenir le versement journalier (entre 15 000 et 20 000)».

Ces désagréments n'épargnent pas non plus les Instituts de formation situés aux alentours l'Université ; notamment ISTM, IMA ET IAM, mais aussi, la Brioche d'Orée qui ont tous été contraints de baisser le rideau. Pour ainsi dire que toutes les activités sont au ralenti.