Sénégal: Lendemain de la mort de Fallou Sène - Consternation, tristesse et d'importants dégâts à l'Ugb

Le Saes, condamnant la violence d'où qu'elle vienne, invite les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions ainsi que les mesures qui s'imposent. La section Enseignement supérieur et Recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) a aussi exprimé un message de solidarité suite à ces douloureux évènements.

« Le Saes dénonce, avec énergie, l'usage disproportionné de la violence aveugle et irresponsable face à des étudiants désarmés qui, en toute légitimité, ne demandent que le paiement de leurs bourses et cela, après plusieurs alertes envers les autorités.

Devant la presse, il a indiqué que ces accrocs sont consécutifs « au processus d'informatisation de la disponibilité des bourses en cours ». Le ministre a, en outre, fait savoir que plus d'une vingtaine de blessés (18 chez les forces de l'ordre et 2 chez les étudiants) ont été enregistrés, avec un traumatisme crânien pour un gendarme, des factures...

Pour lui, « tout sera mis en œuvre pour identifier l'origine du coup fatal et les auteurs de violence et de saccages perpétrés lors de cette journée ».

L'agence comptable et le guichet automatique n'ont pas non plus résisté à la furie des étudiants. Il sera ainsi difficile pour l'Ugb, du point de vue administratif et social, de se relever de ces saccages.

Ainsi, Abdoulaye Guèye, de l'Ufr Lettres et sciences humaines, a fait savoir qu'il est « resté devant la porte du Centre de documentation pour veiller sur les lieux, afin qu'ils ne puissent pas déplacer les livres et certains documents de grande importance ». A son avis, malgré la douleur, « certains objets méritent d'être sauvegardés ».

Au Rectorat, la fumée s'échappe encore des bâtiments calcinés. Tout est parti en vrille avec ce saccage. Point de documentations et d'archives. Les splits sont au sol, les tables de travail se consument encore, de même que les papiers et autres documents. Quant aux vitres, elles ont volé en éclats.

Le porte-parole Alexandre Sambou, par ailleurs président de séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, a clarifié qu'ils ne faisaient que réclamer leurs bourses, a-t-il réclamé « la démission du recteur Baydallaye Kâne, du directeur du Crous, Ibrahima Diao, et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane ». M. Sambou s'est aussi réjoui de la compassion des autres universités du pays.

La nuit a été certainement très longue. A l'heure de l'assemblée générale, ils sont arrivés des différents villages universitaires, main dans la main, partageant leur douleur et consternation, dans une marche blanche et silencieuse que seul le bruit de leurs pas sur le pavé trahissait.

