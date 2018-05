Sénégal: Promotion de l'approche genre dans le développement local durable - Bambaly installe son comité

A en croire Mme Kébé, ces comités locaux de genre vont bénéficier des sessions de formation et des financements destinés producteurs pour combattre la pauvreté et la migration irrégulière jugées très endémiques dans la région.

Mme Amy Dieng Kébé de poursuivre sur les objectifs à atteindre : « l'objectif final d'atteindre le développement harmonieux et équitable tant recherché, tel que prévu par la vision de la stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre et tel que pris en compte dans le cadre du PRACAS ainsi que le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui prend en compte les grandes orientations en matière de politique de développement au Sénégal ».

Après Simbandi Balante et Bona dans la région de Sédhiou, c'est au tour de la commune de Bambaly de mettre en place son comité. Mme Amy Dieng Kébé, experte chargée des questions de genre au niveau des programmes PAPSEN/PAIS, a expliqué que « ces comités seront des relais pour tout ce qui concerne les questions de genre en général et du développement économique local.

