Sans occulter la commission des athlètes et le Directeur général élu ex officio. Ce qui fait un total de 18 membres qui siè- gent au Conseil de la CAA.

La nouvelle stratégie de la CAA consiste aussi à décentraliser les efforts de développement vers les continents en accord avec l'IAAF. D'où la création de quatre centres de formation Naïrobi (pour les anglophones), Dakar (pour les francophones), Lisbonne déplacé à Dakar en attendant de désigner un pays lusophone (Angola, Mozambique etc.) et le Caire (pour les arabophones).

C'est une façon pour le CAA d'éviter des défections comme ce fut le cas lors de l'avant-dernière édition à Marrakech en 2014. L'absence la plus remarquée était celle de la sprinteuse nigériane Blessing Okagbare. Blessure diplomatique ou boycott ! Mystère et boule de gomme.

