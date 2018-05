Pour Thierno Mbengue, le président des mareyeurs du Sénégal, la chaine de valeur pêche a des effets induits très larges allant des pêcheurs aux marchands détaillants, en passant par les mareyeurs. La cérémonie s'est tenue en présence du maire de Joal-Fadiouth, Boucar Diouf et de Madame Sophie Siby, ministre des Mines et de la Géologie.

Le renforcement de la sécurité de la pêche par une distribution annuelle de 20 000 gilets subventionnés et vendus à 2500 francs l'unité est évoquée par le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime. Il a en outre insisté sur la surveillance côtière et la lutte contre la pêche Inn ou illicite, assurant que les contrevenants seront traqués et frappés par de lourdes amendes.

La pêche contribue selon le ministre à hauteur de 3,2% du produit intérieur brut .Le secteur occupe la 1ière place des exportations pour un ratio de 18,5, pour une somme de 244 milliards de francs .Son apport se traduit à travers l'alimentation par une consommation par Sénégalais et par an de 29,9 kilogrammes de poisson.

Copyright © 2018 Sud Quotidien.

