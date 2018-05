Sénégal: Système et procédures de paiement des bourses d'études - Macky saisit l'IGE

Appréciant la consolidation des performances économiques et financières du Sénégal à l'issue de la Sixième revue du FMI au titre de l'Instrument de Soutien à la Politique économique (ISPE), le Président de la République a salué les résultats concluants et encourageants, pour notre pays, marqués notamment par la confirmation du taux de croissance de 7,2 % en 2017.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de «prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre toute forme de spéculation sur les produits et denrées de première nécessité et a invité, en particulier, le Ministre en charge du Commerce à veiller scrupuleusement à l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité et à assurer la stabilité des prix».

