Afrique: Santé publique et changement climatique - 250 mille décès supplémentaire par an entre 2030 et 2050

38000 seront dus à l'exposition à la chaleur des personnes âgées, la diarrhée sera responsable de 48mille de ces décès, 60mille seront dus au paludisme et 95mille seront dus à la sous alimentation des enfants. Les effets sanitaires devraient plus graves les sujets présentant des infirmités ou des états pathologiques préexistants ».

Revenant sur les conclusions de cette affaire, Khalifa Mbengue avance : « le changement climatique pourrait entraîner environ 250mille décès supplémentaires par an, entre 2030 et 2050.

Le représentant du bureau de l'Oms au Sénégal, Khalifa Mbengue, a renseigné pour sa part que l'Oms a réalisé une évaluation prenant en compte seulement un petit groupe d'effets possibles ; et prenant pour hypothèse la poursuite de la croissance économique et des progrès sanitaires.

Il y a des gaz à effets de serre qui augmentent le réchauffement et exposent les populations à diverses maladies. Les gaz à effets de serre sont des polluants pour la santé», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « face à cette situation, des maladies comme la diarrhée et le paludisme font leur réapparition dans certaines zones ainsi que des problèmes de respirations qui deviennent récurrents.»

Selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms), les conséquences découlant du changement climatique pourraient entrainer environ 250 mille décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Un atelier régional des pays francophones a été organisé en ce se sens, hier mercredi, afin de réfléchir sur les plans nationaux d'adaptation de la santé publique.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.