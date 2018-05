Sénégal: Diourbel - Mort de l'étudiant Fallou Séne, les étudiants et les élèves paralysent l'école

Peu avant la fin de leur rencontre, des élèves ou proche parents de la victime ont incendié des pneus et ont barré la route nationale 3, entre la commune de Diourbel et la localité de Patar, localité où est originaire l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène . Des jeunes en colère ont barré la route par endroit avec des pneus ou des troncs d'arbre.

Et il poursuit : « il faut situer les faits mais aussi prendre des sanctions nécessaires .Nous exigeons la démission du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi que celle Recteur de L'ugb Bayedala Kane ».

On a décrété au niveau de l'universite Gaston Berger de Saint-Louis un mot d'ordre de grève illimité. Et nous avons demandé aux gens de rentrer chez eux. Il ne faut pas que ce genre de choses se reproduisent » .

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.