Angola: La qualité du travail des artistes satisfait le gouverneur de Benguela

L'ouverture officielle d'Acacias Fest a été marqué par le lancement du livre «Palavras sentidas à Madrugada» de Rosa Santos, une session de théâtre de rue et des concerts avec Ndaka Yo Wini, Madalena Kassapi et Katiliana, entre autres attractions.

Pour les visiteurs, l'événement offre de nombreuses attractions culturelles, notamment des ateliers, poteries et vanneries, photographie, recyclage créatif pour les enfants, arts plastiques, lancement de livres, théâtre de rue et concert avec des groupes.

Le gouverneur a également déclaré que Benguela est en croissance et croit que le peuple de Benguela va évoluer de mieux en mieux. "Il doit y avoir de l'espoir et de la foi en la capacité".

"Je suis très heureux ... Cet amour à Benguela et cette capacité des gens de Benguela d'apporter à la société ce qu'elle a en termes de culture", a souligné Rui Falcão, notant que les artistes sont excellents et que des événements comme celui-ci sont nécessaires.

