Angola: Le gouverneur recommande une augmentation de la production céréalière

Camucuio — Le gouverneur de la province de Namibe, Carlos da Rocha Cruz, a recommandé aux paysans de la municipalité de Camacuio de redoubler les actions productives, en particulier dans les zones céréalières, étant donné les fortes pluies qui se sont abattues sur la région.

Carlos da Rocha Cruz, qui effectue une visite de travail de deux jours dans cette municipalité, a déclaré qu'il est fondamental que la population paysanne profite de cette période où les sols sont fertiles et avec suffisamment d'eau pour la pratique de l'agriculture, permettant ainsi la culture en grande quantité de sorgho et de mil, qui caractérise cette région,

"Tout au long de notre voyage, nous pouvons remarquer beaucoup de champs cultivés de sorgho et de mil, car il est important que chacun augmente ses efforts sur le terrain et puisse ensuite profiter de l'excédent de cette production, aidant ainsi le gouvernement dans la lutte contre la faim et la pauvreté", a indiqué le gouverneur.

Il a déploré le fait que cette production n'ait pas eu lieu avec la culture du maïs, car la plus grande partie a été détruite par le ravageur "Tchicusse". Cependant, il a dit que les techniciens du ministère de l'Agriculture feraient tout pour trouver les solutions possibles afin que les paysans continuent à développer leurs actions sur le terrain sans contraintes.

"Nous avons tous les champs avec de la nourriture, le bétail bien nourri et les gens heureux, mais cela ne nous satisfait pas, nous devons aussi emmener notre animal pour être vaccinés afin d'éviter les maladies au sein de notre population", a-t-il souligné.

Il a promis que lorsqu'il y aura des disponibilités financières, le gouvernement continuera à soutenir les familles paysannes par le biais de pôles de développement agricole avec des moyens tels que des semences, des engrais, des tracteurs, des charrues, des camionnettes et autres.

La municipalité de Camucuio est à 234 kilomètres du siège de la province de Namibe et compte plus de 50.000 habitants, en majorité éleveurs et agriculteurs.