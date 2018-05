Angola: Luanda et Addis-Abeba créent un programme d'échange d'expériences

Luanda — Un programme d'échanges d'expériences visant à atténuer le manque d'emplois et l'amélioration de la mobilité de la circulation routière sera bientôt créé, par les autorités des capitales de l'Ethiopie (Addis-Abeba) et de l?Angola (Luanda).

C'est ce qu'a informé mercredi, à Luanda, l'ambassadeur de l'Ethiopie en Angola, Mustafe Dek Abdisalan à la fin d'une brève rencontre avec le gouverneur provincial en exercice, Júlio Bessa.

Selon l'ambassadeur, sa visite au Gouvernorat Provincial de Luanda a visé, entre autres, le renforcement de la coopération entre les deux villes et à trouver des moyens de créer des programmes avantageux pour les deux villes.

Il a fait savoir que d'une manière générale, le manque d'urbanisation dans certaines villes fait en sorte que ses habitants émigrent vers d'autres plus organisées, en quête de meilleures conditions de vie.

A cet effet, il a assuré que la coopération Sud-Sud était essentielle, avec la mise en œuvre des meilleures pratiques et expériences qui pourraient être appliquées également dans d'autres régions d'Afrique.

A rappeler que la coopération Sud-Sud est le processus de coordination politique et d' échanges économiques, scientifiques, technologiques et culturels, dans le but de promouvoir le développement des pays en développement, connus jusqu'aux années 1990 comme les pays du Tiers-Monde.

Addis-Abeba est la capitale et la plus grande ville de l'Ethiopie, siège de l'Union africaine, avec une population estimée 2.973,000 habitants en 2006. C'est une ville multiculturelle, avec environ 80 nationalités et langues différentes, ainsi que des communautés chrétiennes, musulmanes et juives.