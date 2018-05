Burkina Faso: 72 heures de l'ISTIC - Moments d'échanges et de fraternité

Les 72 heures des stagiaires de l'Institut des Sciences et Technique de l'Information et de la Communication (ISTIC) se déroulent, du 26 au 28 avril 2018. La cérémonie de lancement a eu lieu, ce jeudi sous la présidence de monsieur Remis Fulgance Dandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, représenté par sa Secrétaire générale Mme Hortense Zida.

Au programme, une conférence publique sur le Programme national de développement économique et social (PNDES), une projection de film suivie de débats et bien d'autres activités.

Après plusieurs mois de travail instance, les étudiants de l'ISTIC marquent une pause pour renforcer les liens et cultiver l'esprit de solidarité entre stagiaires. L'activité principale de ces 72 heures est la conférence publique qui a porté sur le thème : « Analyse et évaluation des politiques publiques et référentiels nationaux : cas du PNDES ».

Pour le délégué général des étudiants de l'ISTIC, Paul N. Sawadogo, le choix de ce thème n'est pas fortuit : « le PNDES est un référentiel du développement du Burkina Faso et toute la population devrait s'approprier son contenu et ses différents axes. Et comme le journaliste et les communicateurs sont chargés de relayer l'information, il serait intéressant qu'ils appréhendent mieux le concept », a-t-il signifié.

A en croire le délégué général, c'est ainsi que chacun pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à la mise en œuvre et à l'atteinte des résultats des objectifs fixés par le PNDES.

Selon le parrain, le directeur général de la télévision BF1, Issouf Saré, « l'ISTIC est l'école qui a permis au Burkina Faso d'avoir des professionnels dans les medias », a-t-il laissé entendre. Il a, par ailleurs, apprécié les nouvelles innovations faites à l'ISTIC notamment l'introduction de la filière communication et l'enseignement du web journalisme.

Il a aussi donné des conseils à ses jeunes frères et les a exhortés à plus d'ardeur au travail. Pour la directrice générale Aicha Tamboura / Diawara: « Depuis octobre, les étudiants sont soumis à un rythme de travail intense et ces 72 heures constituent un important évènement pour les étudiants de l'ISTIC, en ce sens qu'ils peuvent cultiver la fraternité et la cohésion entre eux », a-t-elle expliqué.

Selon ses propos, ces trois jours d'activités permettront à ses stagiaires de souffler, d'échanger entre eux et surtout avec leurs aînés dans le métier du journalisme. Ce qui va leur permettre de comprendre mieux la profession et aussi ce qui les attend sur le terrain.

Hortense Zida, Secrétaire générale, représentant le ministre de la Communication Remis Fulgance Dandjinou a exhorté les stagiaires à mettre à profit ces 72 heures pour la culture de la solidarité, l'union et l'entente pour la bonne marche des études et dans leur futur poste.

Selon elle, l'introduction de la filière communication répond aux besoins de l'administration publique qui en manque. « Le gouvernement burkinabé s'est lancé dans un vaste chantier de construction et de redressement de l'économie du pays à travers le PNDES et le choix de votre communication répond aux aspirations du gouvernement et montre que le développement du Burkina Faso vous tient à cœur », a-t-elle ajouté.

Au programme, un concours d'art oratoire, une projection de film, des échanges avec les aînés, divers jeux, un tournoi interclasses seront organisés et une grande kermesse viendra clore en beauté ces 72 jours.