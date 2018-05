Burkina Faso: Conseil des ministres délocalisé - Les partis de la majorité solidaires du gouvernement

L'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) a animé une conférence de presse, le jeudi 17 mai 2018, à Ouagadougou. Les sujets ayant trait à l'actualité nationale ont été les principaux points abordés par les représentants de cette alliance.

Les partis de la majorité présidentielle sont montés au créneau pour donner leur lecture de la situation sociopolitique nationale, à travers un point de presse, le jeudi 17 mai 2018 à Ouagadougou.

Regroupés au sein de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), les animateurs de la conférence ont échangé avec la presse particulièrement sur des sujets qui font la polémique ces derniers temps au pays des Hommes intègres.

D'entrée de jeu, le 1er vice-coordonnateur de l'APMP, Vincent T. Dabilgou, a salué les performances enregistrées dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) en 2017 qui, selon lui, sont éloquentes et porteuses d'une nouvelle espérance pour le pays, malgré un contexte national difficile marqué par l'insécurité et gangrené par des grèves et revendications salariales tous azimuts. Revenant sur les sujets à polémique du moment, Vincent T. Dabilgou a abordé la question de la délocalisation de certains Conseils des ministres à l'intérieur du pays.

Pour lui, une chose est de disposer d'informations sur les réalisations mais une autre est de se donner les moyens de constater physiquement ces réalisations sur le terrain. Dans son analyse, le porte-parole de l'APMP estime que la tenue d'un Conseil des ministres dans une localité du Burkina Faso permet de créer l'opportunité de mesurer les préoccupations des concitoyens en vue d'y répondre plus efficacement.

« Pourvu que ces Conseils des ministres délocalisés obéissent à une périodicité non contraignante et à une logique financière très économique en termes de déplacement et d'organisation pratique sur le terrain », a-t-il fait savoir.

S'agissant du renouvellement du parc automobile de l'Etat, il balaie d'un revers de la main le reproche fait au gouvernement d'aller à contresens de la réduction du train de vie de l'Etat et d'ignorer les priorités nationales.

« Ce renouvellement s'inscrit dans un processus animé par le souci d'efficacité des institutions de la République et non par un quelconque goût du luxe comme l'ont prétendu certains », a justifié l'animateur du point de presse. Vincent T. Dabilgou s'est également prononcé sur la fronde sociale.

Tout en reconnaissant le droit de grève consacré dans la Constitution, il dit craindre que des luttes sous le couvert du manteau syndical servent des desseins inavoués et inavouables, participant d'une volonté délibérée de déstabilisation du pouvoir démocratiquement élu.

Concernant le discours du Chef de file de l'opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré, lors du congrès national du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le président du Nouveau temps pour la démocratie (NTD) a trouvé cette sortie surprenante, à propos de l'union des deux « baobabs » pour terrasser le troisième.

« Quel changement! De Lion, Zeph se transforme en caméléon, pour tenter d'accéder ainsi à la magistrature suprême », s'est-il étonné. Avez-vous peur de Zéphirin Diabré ?

A demandé un journaliste. « Nous avons peur d'un lion de la forêt qui se transforme en baobab », a répondu le président du Rassemblement des patriotes pour le renouveau (RPR), Ali Badra Ouédraogo. Et Vincent T. Dabilgou d'inviter l'opposition à faire des critiques objectives sans verser dans la délation.