Burkina Faso: Terrorisme au Sahel - Des mesures fortes annoncées

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a tenu sa première session ordinaire, le jeudi 17 mai 2018 à Ouagadougou. Cette rencontre, présidée par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées, a permis de prendre des dispositions pour protéger les représentants de l'Etat dans le Sahel et de mieux assurer la sécurité des habitants.

La situation sécuritaire au Sahel du Burkina Faso préoccupe le Conseil de défense et de sécurité nationale. Lors de sa première session ordinaire, le jeudi 17 mai 2018 à Ouagadougou, il a décidé de prendre le taureau par les cornes dans cette zone du Burkina Faso où les attaques terroristes se multiplient.

Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées, cette session était une nécessité en vue de réadapter certains textes relatifs à la sécurité et à la défense au contexte de lutte contre le terrorisme et surtout de faire l'état des lieux de la situation sécuritaire du pays marquée par des attaques terroristes et des assassinats ciblés au Sahel. Pour lui, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement que militaire mais associe aussi des questions économiques et l'implication de la population.

A entendre Roch Marc Christian Kaboré, il n'y a pas de développement économique sans sécurité et il était impératif que le Conseil de défense et de sécurité nationale puisse examiner de près les différentes menaces et donner des orientations pour mieux faire face aux terroristes dans le Sahel.

«Des dispositions seront prises dès les semaines à venir pour assurer la sécurité des représentants de l'Etat dans cette zone. Nous avons perdu des maires, des préfets, des citoyens et le rôle des Forces de défense et de sécurité est non seulement de défendre l'intégrité du territoire mais également de veiller à ce que les populations ait la sécurité pour vivre dans leurs zones», a indiqué le président du Faso.

Malheureusement, a-t-il ajouté, ce n'est pas encore le cas dans cette zone du pays et il faut travailler à ramener la quiétude au sein de la population.

«Personne ne peut se soustraire de cette mission... »

A écouter le chef de l'Etat, beaucoup de propositions ont été faites au cours de cette session pour que les choses puissent mieux bouger sur le terrain parce que les populations ont le sentiment que l'Etat ne s'occupe pas de leur sécurité. «Le terrorisme est un phénomène nouveau, il faut donc réadapter les mentalités, les modes opératoires.

Il s'agit d'une guerre asymétrique qui nécessite une adaptation permanente de notre mode opératoire en fonction de l'ennemi que nous avons. Je voudrais dire au peuple burkinabè que nous sommes soucieux de sa sécurité mais il faut que nous soyons unis comme un seul homme», a affirmé le chef suprême des armées.

Il a fustigé tous ceux qui, d'une raison ou une autre, se réjouissent de ces attaques terroristes qui frappent leur propre pays. Le secrétaire général de la défense nationale, le colonel-major Théodore Naba Palé, a rassuré que les orientations du président du Faso seront suivies et que beaucoup de choses vont changer sur le terrain dans les jours à venir.

Si le bruit court que certains éléments des Forces de défense et de sécurité refusent d'aller au Sahel, le colonel-major Palé a précisé que cela n'est pas le cas. «Il a été soulevé qu'il y a certains éléments au nord qui se plaignent effectivement que d'autres frères d'armes n'y viennent pas.

Cela est peut-être dû à des problèmes administratifs sinon personne ne peut se soustraire de cette mission parce que tout le monde doit participer à l'effort de défense aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur», a relevé le secrétaire général de la défense nationale. Il a poursuivi que depuis quelques temps, l'Etat procède à une augmentation du budget lié à l'effort de guerre contre le terrorisme et des effectifs des éléments sur le terrain.