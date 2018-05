L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité ou à la majorité, au cours de sa séance plénière du jeudi 17 mai 2018, quatre projets de loi, dont ceux portant conventions d'entraide judiciaire et d'extradition entre le Burkina Faso et la France.

Le gouvernement peut compter sur le soutien de l'Assemblée nationale dans sa volonté de moderniser la coopération judiciaire avec la France, scellée le 24 avril 1961.

En effet, les députés, en leur séance plénière, du jeudi 17 mai 2018, ont voté à la majorité les projets de loi portant conventions d'entraide judiciaire et d'extradition entre le Burkina et l'Hexagone. Les deux conventions ont été signées le 24 avril dernier entre les deux parties, en vue de remettre au goût du jour un cadre juridique de coopération «insuffisant» et «inapproprié».

D'une part, la convention d'entraide judiciaire permettra de bénéficier du soutien de la France dans l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment la vidéoconférence, dans les procédures judiciaires.

Elle facilitera aussi les procédures de demande et de communication des informations et des documents en matière judiciaire. Particulièrement, les Burkinabè condamnés à des peines d'emprisonnement sur le territoire français, et qui le souhaitent, peuvent demander leur transfèrement pour exécuter leur peine dans leur pays, en vertu d'une des clauses de cette convention.

D'autre part, la convention d'extradition, volet traité de « façon très sommaire » dans l'accord de coopération originel, permettra d'alléger les procédures de demande en la matière entre les deux Etats. Si elles sont censées renforcer la coopération judiciaire franco-burkinabè, les deux conventions n'ont pas eu l'aval de certains députés de l'opposition, qui ont voté contre ou ont préféré s'abstenir.

Sur 114 votants, 82 ont voté pour, 14 contre, tandis que 18 se sont abstenus. Motifs invoqués par les contestataires, la «précipitation» dans l'adoption des deux conventions à l'Assemblée et leur «caractère politique», puisqu'à leur avis, elles semblent être liées à l'affaire François Compaoré.

Le frère cadet de l'ancien chef de l'Etat est actuellement dans les filets de la justice française, qui doit se prononcer le 13 juin prochain sur son extradition vers le Burkina, où les juges souhaitent l'entendre sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998.

Inquiétude sur le code des investissements

« Il n'y a pas une idée cachée derrière l'adoption de ces lois. Elles ne visent personne. Nous n'allons pas arrêter notre volonté de réformer la justice parce que quelqu'un a des difficultés. Nous attendons sereinement la décision de la justice française », a affirmé le ministre de la Justice, des Droits humains et de la

Promotion civique, René Bagoro.

Le Garde des sceaux a dit avoir reçu mandat de moderniser le système judiciaire, qu'il est dans son rôle de « mettre la pression » pour que les textes soient adoptés. Outre les deux conventions judiciaires, les parlementaires se sont également prononcés sur deux autres projets de loi.

Il s'agit de ceux portant autorisation de ratification de l'accord de prêt portant sur un montant de 11 milliards de francs CFA, conclu le 3 mars 2017 entre l'Association internationale de développement (AID) et le gouvernement pour le financement du projet E-Burkina, et code des investissements agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique au Burkina Faso.

Si le projet de loi relatif au projet E-Burkina « à l'étape des appels d'offres », d'après la ministre en charge de l'Economie numérique, Hadja Fatoumata Ouattara/Sanou, a rencontré l'assentiment des députés, ce n'est pas le cas avec celui portant Code des investissements agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique.

Certains députés proches de la majorité ou de l'opposition ont trouvé que le document consent de nombreuses exonérations fiscales, pouvant être préjudiciables à l'économie nationale. Sur les 114 votants, 75 ont donné leur quitus, 29 se sont opposés et 10 se sont abstenus.

Là-dessus, le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, a indiqué que ce code est d'importance capitale pour le Burkina, en ce qu'il permettra de créer un « climat incitatif » pour le développement des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques.

Il a fait observer que l'impact du code en termes de fiscalité est difficile à évaluer, étant donné que les activités agricoles sont informelles. Les travaux de la plénière ont été conduits par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Salifou Tiemtoré.