Burkina Faso: Contrôle de la biodégradabilité des sachets plastiques

Le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique a acquis cinq appareils de test de la biodégradabilité des sachets plastiques. Ces équipements ont été remis à des directions régionales du département, le vendredi 11 mai 2018, à Ouagadougou.

Plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi N°17-2014/AN portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables, des appareils de test de la biodégradabilité des sachets plastiques sont enfin là.

Au nombre de cinq, ces équipements qui ont coûté « 150 millions de F CFA » ont été remis à des directions régionales du ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique (MEEVCC), le vendredi 11 mai 2018, à Ouagadougou.

Après avoir suivi une démonstration concluante de l'utilisation d'un des appareils qui a montré que le sachet testé ne contenait pas assez de produit Oxo biodégradable ( l'additif qui permet au plastique de se détériorer au bout d'un temps limité), le premier responsable du MEEVCC, le ministre Batio Nestor Bassière, a relevé que ces appareils mettront fin aux contestations sur le terrain.

« Nous nous sommes rendus compte que ce ne sont pas tous les plastiques qui portent des initiales de biodégradabilité qui sont biodégradables. Hors, lors des contrôles, si des agents estimaient que les sachets ne sont pas biodégradables, les commerçants leur demandaient de le démontrer. Toute chose qu'ils ne pouvaient pas faire par manque d'équipements de test.

Avec ces appareils, il n'y aura plus de doute possible sur la nature du plastique contrôlé », a-t-il certifié. Toutefois, il a annoncé qu'au regard du nombre limité des équipements acquis, le contrôle se fera d'abord au niveau des grands centres de consommations notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, d'autres villes et certains cordons douaniers pour vérifier si malgré les réglementations mises en place, les sachets qui entrent au Burkina Faso sont réellement biodégradables.

« Nous comptons sur l'accompagnement du ministère en charge des finances pour l'acquisition d'autres appareils afin de couvrir tout le pays », a-t-il relevé. Mais en attendant, il a demandé aux commerçants de se conformer à la loi qui « sera appliquée dans toute sa rigueur ».

Son appel semble avoir été entendu car le représentant du Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNACOMB), Abdoulaye Yaméogo a déclaré que ses pairs et lui soutiendront le MEEVCC dans ses actions de contrôles de biodégradabilité des sachets, car, a-t-il dit, il y va du bien-être du pays.