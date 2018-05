Sénégal: Orange Money - Le nouveau barême de commissionnement "n'impacte pas les clients" (Sonatel)

Si l'on en croit ses responsables, "ces initiatives permettront déjà à court terme aux distributeurs d'avoir plus de transactions clients sur l'activité et ainsi d'avoir des revenus plus importants", sans compter "un plan d'accompagnement fait de subventions et de promotions dédiées spécifiquement aux distributeurs".

Les membres du Cadre de concertation des distributeurs d'Orange money avaient fustigé le nouveau plan de commissionnement et appelé, mercredi au "boycott jusqu'à nouvel ordre" des opérations de transfert et retrait d'argent.

Le nouveau barême de commissionnement sur les dépôts et retraits Orange Money déployé depuis lundi dernier par Orange Finances Mobiles Sénégal "concerne uniquement les distributeurs et n'impacte pas les clients" ; affirme le groupe Sonatel, dans un communiqué parvenu à l'APS.

