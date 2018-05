Burkina Faso: 26e édition du FESPACO - Des échanges pour réussir les 50 ans de la biennale

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a organisé, le jeudi 17 mai à Ouagadougou, une rencontre d'échanges et d'informations avec les partenaires techniques et financiers.

La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra, du 23 février au 2 mars 2019, sous le thème : « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ».

A cet effet, une rencontre d'échanges et d'informations a été organisée, le jeudi 17 mai à Ouagadougou, avec les partenaires techniques et financiers. Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, cette 26e édition va être marquée par la célébration des 50 ans du FESPACO.

Il a souligné que le FESPACO est l'un des évènements culturels le plus important du Burkina Faso et d'Afrique qui implique la diaspora. A l'entendre, il était nécessaire de rencontrer les partenaires que sont la France, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la Francophonie et le royaume du Maroc pour les informer des principales innovations de la 26e édition. M. Sango a affirmé que le FESPACO 2019 va regrouper d'énormes ressources financières et matérielles.

« Cette rencontre entend solliciter de la part des partenaires un accompagnement substantiel quant à l'organisation de l'événement », a-t-il soutenu.

De l'avis du ministre en charge de la culture, des recommandations ont été faites, lors de la rencontre de Ouagadougou qui a regroupé des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique et de la diaspora, pour renforcer la dimension panafricaine.

Il a précisé que ces recommandations vont être mises en œuvre dès 2019 pour permettre le repositionnement du FESPACO et répondre aux défis de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. M. Sango a indiqué que cette édition va comporter deux volets qui sont le programme de la 26e édition et celui de la célébration du cinquantenaire.

Concernant le programme de l'édition, il a dévoilé une réorganisation dans la sélection des films et un redimensionnement du Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain(MICA) pour prendre en compte les attentes des professionnels. De plus, il a expliqué que des colloques, des conférences, des cérémonies d'hommages et des publications de livres vont marquer les 50 ans du FESPACO.

Le délégué général, Ardiouma Soma, a, pour sa part, mentionné que cette 26e édition va mettre en exergue des activités classiques des éditions du FESPACO et des programmations spéciales, à savoir la direction artistique, le volet marchand avec le MICA, les rencontres professionnelles, etc.

En outre, il a fait savoir que les innovations vont porter sur la sélection des films de fiction et documentaires. « Nous avons remarqué que le film documentaire est un genre qui occupe de plus en plus une place dans la création », a-t-il lancé.

Il a, par ailleurs, cité la participation des films d'école pour impliquer davantage la jeunesse. Le délégué général du FESPACO a déclaré que cette édition entend mettre également l'accent sur les films réalisés par de jeunes talents et la spécialisation des différentes salles de projections.