Burkina Faso: Kaya - Quatre présumés voleurs dans les filets des Koglweogo

Les Kolgweogo de Kaya ont présenté à la presse au sein de leur siège, le mercredi 16 mai 2018, un présumé voleur spécialisé dans le cambriolage des maisons et ses présumés receleurs. Une partie du butin saisie a été également présentée.

Un présumé voleur spécialisé dans le cambriolage des maisons et trois de ses receleurs sont tombés dans les filets des groupes d'auto-défense kolgweogo de Kaya. Brice Sawadogo (22 ans) et apprenti soudeur et ses receleurs, Nassirou Sawadogo (39 ans), Issa Kafando (29 ans) et Pascal Koudougou (20 ans) ont été arrêtés à Kaya, le mardi 15 mai 2018.

Ils ont été présentés à la presse avec une partie du butin dans l'après-midi du mercredi 16 mai 2018 au sein du siège des Kolgweogo au secteur n°6 de Kaya.

Selon le film de l'arrestation du présumé voleur, tout est parti du cambriolage de la maison de sa marâtre au secteur n°7 de Kaya mené par Brice Sawadogo. En cassant la serrure en pleine journée du mardi 15 mai dernier, Brice Sawadogo, a été aperçu et l'alerte a été donnée aux Kolgweogo du secteur.

Une descente est effectuée sur les lieux et le présumé malfrat a été mis aux arrêts et transféré au siège des Kolgweogo pour un interrogatoire. Interrogé, il a dénoncé ses receleurs, à savoir Nassirou Sawadogo, un vendeur de moringa et Issa Kafando, apprenti maçon et peintre. Il a reconnu également être l'auteur de deux autres cambriolages.

Pour le premier forfait, a cambriolé une maison où, il a pris un portable et quatre complets wax. Il a remis le butin à Nassirou Sawadogo pour l'écouler. Celui-ci a pu vendre un complet pagne à 7 500 F CFA et encaisser 1 000 F CFA seulement. Quant au portable, il l'a remis à Issa Kafando qui l'a vendu à 10 000 F CFA à Pascal Koudougou, un gérant de kiosque.

Pour le vendre, il a dit à son « client » que c'est son portable qu'il veut vendre afin d'envoyer l'argent à sa femme pour l'achat de mil. N'ayant pas la totalité de la somme et connaissant Issa Kafando, Pascal Koudougou lui a remis 6 500 F CFA pour le premier versement. En voulant utiliser le portable, il s'est rendu compte qu'il est codé.

Il a appelé Issa Kafando pour lui remettre sa « marchandise ». C'est dans cette attente que Issa Kafando est arrêté et il a dénoncé l'acheteur du portable, Pascal Koudougou. A son tour, il est mis aux arrêts. Nassirou Sawadogo a remis les trois complets à Issa Kafando qui les a vendus à une femme à 7 500 F CFA.

Pour le deuxième forfait, Brice Sawadogo a cambriolé une maison et a volé deux portables en oubliant le sien sur les lieux. Informé que les forces de sécurité (Kaya, Kongoussi, Tougouri et Boulsa) étaient à ses trousses, Brice Sawadogo a remis un des portables à Nassirou Sawadogo pour le vendre afin de quitter Kaya.

Celui-ci l'a vendu à 3 000 F CFA. En guise de ristourne, Brice Sawadogo a donné 500 F CFA à Nassirou Sawadogo. Issa Kafando en plus d'être receleur a aussi cambriolé, le jeudi 10 mai dernier, un magasin à la gare routière en y dérobant, selon lui, un sac de maïs. Or, le propriétaire a dit avoir perdu 3 sacs de maïs et un sac de haricot.

Quant au présumé cerveau de la bande, il a déjà séjourné 24 mois à la maison d'arrêt et de correction de Kaya pour fait de braquage.

La perquisition menée chez Nassirou Sawadogo par les Kolgweogo a permis de saisir près d'un demi-kilogramme de drogue. A en croire, le président communal des Kolgweogo de Kaya, Moumouni Ouédraogo, ces personnes arrêtées seront remises à la Police nationale. Celle-ci les mettra à la disposition de la justice afin qu'elles répondent de leurs actes.