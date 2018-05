Burkina Faso: Sahel - Les forces vives élaborent un plan d'actions

Le conseil régional du Sahel avec le soutien financier du Programme des Nations unies pour le développement, a organisé un atelier de réflexion pour l'élaboration d'un plan d'actions pour le renforcement de la paix, de la sécurité et du développement au Sahel. Les travaux se sont déroulés, du 10 au 12 mai 2018, à Dori.

Dans l'optique de se pencher sur les priorités et les urgences du Sahel, le conseil régional du Sahel avec le soutien financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a organisé, du 10 au 12 mai 2018 à Dori, un atelier de réflexion sur l'élaboration d'un plan d'actions pour le renforcement de la paix, de la sécurité et du développement au Sahel. L'objectif a consisté à échafauder un plan d'actions pour consolider la résilience des communautés vivant dans la région face à l'extrémisme violent.

Par la suite, il a été mis en place un groupe de soutien pour un plaidoyer auprès des plus hautes autorités du Burkina Faso et des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution du plan.

Pour ce faire, les élus locaux, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les leaders coutumiers et religieux avec l'accompagnement technique du PNUD ont pendant trois jours, entre autres, proposé une réponse locale et inclusive aux défis de sécurité et fait le point sur le développement de la région.

Il a été également question de dresser l'état des lieux et relever les bonnes pratiques socioculturelles des communautés à la base.

A entendre le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Théophile Tenkodogo, depuis 2015, le Sahel burkinabè est en proie à la violence des groupes armés terroristes qui ont fauché des vies humaines innocentes, endeuillé des familles, assassiné des élus locaux, provoqué le déplacement de populations et l'abandon par le personnel de l'Etat de leur poste de travail.

« Ces groupes continuent toujours de créer la psychose au sein des populations du Sahel et du Burkina. Toutes ces menaces contribuent à tirer les indicateurs de développement de la région vers le bas et font de ce fait du Sahel, une zone infréquentable, plaçant ainsi le Burkina Faso dans la zone rouge », a-t-il déploré.

Quant au président du conseil régional du Sahel, Hamidou Dicko, il a renchéri en disant que « ces attaques ont pris une proportion inquiétantes et menacent aujourd'hui nos valeurs, notre identité en tant que nation et notre existence en tant que civilisation ».

« Envisager une réponse inclusive »

C'est pourquoi, a confié M. Dicko, le conseil régional et l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) section du Sahel ont initié ce cadre d'échanges avec les composantes de toutes les communautés vivant au Sahel pour écouter et recueillir les réflexions afin d'envisager une réponse inclusive à cette crise aux conséquences incalculables.

« Politiques, administratifs, société civile, ONG, coutumiers et religieux, notre défi devant l'histoire est de faire en sorte que la rencontre soit le début du retour de la paix et de la quiétude dans nos familles, nos communautés et notre pays », a-t-il souhaité.

Pour sa part, le président de l'AMBF section du Sahel, Saidou Maïga par ailleurs maire de Falagountou a espéré que les résultats des travaux enrichissent le Plan régional de développement (PRD) en cours d'élaboration et les Plans communaux de développement (PCD) des 26 localités de la région.

Au nom de la coordinatrice du système des Nation unies au Burkina Faso, Rokhaya Paquita a affirmé que face à la dégradation de la situation dans le Sahel, les Nations unies ont été interpellées et depuis juin 2013 une Stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel (SINU) a été élaborée pour répondre aux défis majeurs auxquels est confrontée la zone.

Elle a fait savoir que la déclinaison de cette stratégie se traduit par un engagement plus fort du gouvernement à travers les priorités inscrites dans le PNDES, duquel découle le programme d'urgence pour le Sahel.

C'est en ce sens qu'elle a révélé que le système des Nations unies, par le biais du PNUD, accueille favorablement la tenue de l'atelier de réflexion regroupant toutes les couches sociales du Sahel sur l'élaboration d'un plan d'actions pour le renforcement de la paix, la sécurité et le développement.