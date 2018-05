Togo: Enfin, le Groupe BK (IAEC) et l'ILCI (France / Chine) formalisent leur mariage !

Après son ouverture vers le Maroc et les Etats Unis au travers de conventions signées avec de prestigieuses universités de ces pays précités, il y a presque deux semaines, le Groupe BK continue son expansion.

C'est dans cette optique que ce Jeudi dans les locaux de l'IAEC, université privée, membre, à Lomé, le Groupe BK Université dont Dr Bassabi Kagbara est le Président Directeur Général, a signé une convention cadre de partenariat avec l'ILCI Business School (France), représenté par Jianbin Pan.

Il s'agit d'un protocole d'accord qui, d'après Innocent Kagbara, un des responsables du groupe BK IAEC s'inscrit dans la nouvelle vision même de ce groupe univversitaire qui est de nouer un partenariat avec une Université présente sur trois continents (Au Mali/Afrique, en France/Europe et en Chine/Asie, ndlr).

Le staff de l'IAEC et partant du Groupe BK espère par le biais de ce mariage, "bénéficier de l'expertise de l'ILCI Business School au profit de ses apprenants présents et futurs et rassurer de la qualité pédagogique orientée vers l'international".

Que ce soit M. Jianbin ou encore M. Kagbara, ils ont indiqué que "ce protocole d'accord a pour objet de mettre en place les grandes lignes de joint venture entre les deux groupes".

Et comme engagements au travers de ce protocole qui vient formaliser un rapprochement existant depuis 2011, les deux institutions contractantes ont convenu de collaborer, entre autres, dans les domaines des "activités de recherches communes", d' "Echanges d'enseignants, d'échanges d'étudiants", "la junte venture sur les sites de Cotonou, Ouagadougou, Bamako, Libreville et Bangui", d' "Echanges d'étudiants de thèse et direction scientifique commune de travaux de thèse", d' "Echanges d'étudiaants dans le cadre des travaux de stages de fin d'études", d' "organiser des séjours linguistiques en Chine et en France", "d'organiser des cours mutuels et des séminaires communs", et de "construire un campus universitaire, dès la rentrée 2020".

En tout cas, c'est un dernier point qui tient à coeur aux dirigeants du Groupe BK qui après les divers partenariat de ces dernières semaines disent avoir désormais l'essentiel et comptent désormais se tourner vers la construction de nouvelles infrastructures. Tout ceci participe de l'avis d'Innocent Kagbara à la nouvelle donne de redynamisation de la vie académique à l'IAEC et autres universités du Groupe Universitaire BK.