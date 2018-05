Togo: Les FAT ne ménageront aucun effort

Pour le Togo ces décisions « permettre aux armées de la Cedeao de mener avec beaucoup d'énergie et de dextérité la lutte contre les menaces asymétriques qui se multiplient et mettent à rudes épreuves la paix, la stabilité, la sécurité dans notre espace communautaire », a déclaré Solitoki Esso, ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles, Représentant le Président de la République Faure GNASSINGBE.

Le Togo a engagé ce jeudi 17 mai un contingent de 70 policiers et gendarmes à Ménaka (Mali) dans le cadre de la mission des Nations unies pour la paix au Mali. Ils auront pour rôle de faire appliquer la loi. Les Togolais vont protéger les personnes et les biens, assurer les patrouilles, escorter et convoyer les VIP assurer la gardes de certains sites stratégiques.

