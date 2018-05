Angola: Coupe Cosafa - Vá et Chico Banza parmi les 25 sélectionnés

Luanda — Les attaquants Vá et Chico Banza, deux joueurs de Leixões de la deuxième division portugaise de football, sont les seuls athlètes convoqués de la diaspora pour les travaux de la présélection nationale, ciblant le tournoi de la région australe de l'Afrique (COSAFA), qui se dispute du 27 mai au 9 juin dans la province de Limpopo en Afrique du Sud.

Vá (ancien Progresso do Sambizanga) et Chico Banza (ex-Interclubeque) ont été transférés en 2017 à la formation portugaise.

Le sélectionneur national, Srdan Vasiljevic, a appelé 25 joueurs, sept de Petro de Luanda, cinq de Primeiro de Agosto, deux pour chacun de ces : Kabuscorp de Palanca, Desportivo de Huila et Progresso de Sambizanga. Les formations de Sagrada Esperança de Lunda Norte, Interclube et Académica de Lobito ont fourni chacune un athlète.

Voici la liste: -Primeiro de Agosto - Bonifácio, Show, Nelson da Luz, Vanilson et Fofo -Recreativo de Caála do Huambo - Beny et Mona -Recreativo de Caála do Huambo - Beny et Mona -Progresso de Sambizanga - Alain et Megue -Kabuscorp de Palanca - Rafa et Nandinho -Desportivo de Huila - Zé et Jó -Académica de Lobito - Ndulu -Interclube - Kaporal -Sagrada Esperança - Lulas -Leixões du Portugal - Chico Banza et Vá

La concentration aura lieu dimanche prochain, alors que les travaux commencent lundi à un endroit qui sera indiqué par la Fédération angolaise de football (FAF).

L'Angola fait partie du groupe B, avec ses homologues du Malawi, de l'île Maurice et du Botswana. Le groupe A comprend les Seychelles, Madagascar, le Mozambique et les Comores.

Le premier de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale, où elles trouveront déjà les équipes nationales du Zimbabwe (championne en titre), la Zambie (vice-championne), l'Afrique du Sud (hôte), la Namibie, le Lesotho et le Swaziland, qui sont exemptées dans la première étape.

L'Angola a déjà remporté la compétition à trois reprises, en 1999, 2001 et 2004.