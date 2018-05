Angola: Le Parlement approuve le rapatriement de capitaux

Dans la proposition portée à la plénière par l'Exécutif, les Angolais avec des dépôts de plus de 100.000 dollars américains à l'étranger et non déclarés auront six mois pour les rapatrier vers l'Angola sans être soumis à des poursuites criminelles, fiscales ou de change.

Dans le cadre des lois du système fiscal, il soutient qu'il n'y a aucune loi qui établit 45 pour cent, et que le plus grand est dans le code industriel, qui est de 30 pour cent.

Le groupe parlementaire du MPLA, dans la voix de son Président, Salomon Xirimbimbi, a dit qu'il avait voté contre le projet de l'UNITA, car il est assez confus et une partie des hypothèses erronées, techniquement répréhensibles et légalement.

« L'Assemblée nationale perd clairement un défi de contribuer et de prendre au sérieux la lutte contre la corruption et l'impunité », a indiqué le député, qui estime que les Angolais ayant transféré à l'étranger des ressources de façon illicite n'avaient pas sens d'Etat.

Le projet proposé par l'UNITA, sans la majorité requise à la session plénière, orientée par le président de cet organe de souveraineté, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a eu 49 voix pour, 135 contre (MPLA) et 17 abstentions (CASA-CE, FNLA et PRS).

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.