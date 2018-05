Angola: Le pays consolide des partenariats en faveur des droits et la promotion de la femme

Addis — Abeba - Le ministère de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la Femme de l'Angola (MASFAMU) est engagé à consolider les partenariats et d'échanger des expériences avec d'autres pays et des organisations africaines pour les droits, la promotion et l'autonomisation de la femme.

Le fait est exprimé dans une note du Service de Presse de l'Ambassade de la République d'Angola en Ethiopie, Représentation Permanente auprès de l'Union Africaine et du CEA, parvenue jeudi à l'Angop.

La note indique que cette affirmation est la ministre de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la Femme, Victoria da Conceição, suite à sa participation au troisième Comité technique spécialisé (CTE) de l'Union africaine pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme, tenue à Addis-Abeba la semaine dernière (7-9 mai).

Selon la responsable, l'Angola travaille également en étroite collaboration avec les agences des Nations Unies, en particulier avec le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF, puisque le groupe cible est les femmes et les filles.

En évaluant la participation de la délégation angolaise au CTE, la ministre Victoria Conceição a souligné que le solde a été positif, dans la mesure où il a été élu par le présidium de l'organe, par rotation géographique, et que chaque État membre est nommé par la région dans laquelle il est inséré. L'Angola a été voté à l'unanimité pour l'Afrique australe (SADC).

Il a indiqué que l'événement a discuté très importantes questions pour l'avenir commun du continent et que les recommandations sont des outils de travail pour chaque État membre, car elles permettent un alignement avec l'Agenda 2063 pour l'Afrique, en particulier la nouvelle stratégie de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme.

Pour Victoria da Conceição, des activités du genre sont par excellence, des espaces de partage d'expériences, d'apprentissage et aussi de surveillance l'action développée par chaque État membre, « puisque nous obéissons à toutes les exigences de prestation de comptes par rapport aux instruments internationaux que nous avons ratifiés".

"D'un autre côté, cela nous permet de nous aligner à ces instruments, faisant en sorte que notre action soit concertée et ainsi atteigne plus rapidement et mieux les objectifs fixés, notamment l'autonomisation des femmes et des filles, en vue de l'égalité et l'équité entre les sexes », a-t-elle expliqué.