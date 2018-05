Togo: Quatre lauréats sur 15 ont honoré l'ESTAC

Le concours dénommé les "Lauriers du Journalisme d'Impact" fera date dans l'environnement médiatique au Togo. Le coup d'essai a été couronné de succès d'autant plus que 129 professionnels des médias traditionnels et en ligne étaient dans les starting blocks pour cette toute première édition.

Les productions soumises à l'appréciation d'un jury de dix (10) personnalités triées sur le volet présidé par l'ancien directeur de la Maison du Journalisme, Daniel Lawson-Drackey ont porté sur des thématiques diverses et variées, entre autres, la lutte contre la pauvreté et la corruption, le développement des infrastructures routières, la finance inclusive, l'érosion côtière, le réchauffement climatique ainsi que les violations des droits politiques et de l'Homme.

L'arbitrage du jury adossé à des critères tels que l'originalité du sujet, son impact potentiel sur les populations, la maîtrise du genre choisi et le rendu a permis de retenir les quinze (15) meilleurs postulants dont la liste a été rendue publique le 4 mai dernier, à l'occasion d'une soirée de gala organisée à Lomé à cet effet.

Certains sont repartis avec les exhortations et encouragements du jury en plus des ouvrages professionnels, d'autres avec un parchemin et matériel de travail comme l'enregistreur de son, l'appareil photographique et le caméscope. Les tous meilleurs bénéficient d'un billet d'avion pour un séjour en immersion dans des médias aux Etats-Unis, en France et en Allemagne.

C'est le cas de le dire, un bon pourcentage de ces lauréats ont reçu leur formation professionnelle à l'Ecole Supérieure des Techniques et Arts de la Communication (ESTAC), établissement à la réputation avérée qui s'est positionné depuis plus de dix ans à l'avant-garde de la formation et du renforcement de capacités des professionnels des médias au Togo. Grâce à un encadrement assuré par des journalistes et techniciens de la communication émérites, cette école a fait de plusieurs étudiants des professionnels aguerris qui font aujourd'hui la fierté de leurs structures respectives.

C'est le cas notamment dans le cadre de ce concours d'Adolphe Pakaa (TVT, 1er prix dans la catégorie télévision) ; Gaétan Kpadjéba (New World TV, 3è prix dans la catégorie télévision) ; Albert Agbéko (Focus Infos, 2è prix dans la catégorie presse écrite) et de Magnim Batchoudi (Radio Kara, 1er prix dans la catégorie radiodiffusion).

La première édition du concours "Les lauriers du journalisme d'impact" a reçu le soutien des Ambassades de France, des Etats-Unis, d'Allemagne et de la Délégation de l'Union Européenne au Togo.