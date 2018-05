Sénégal: Guingamp - La tristesse de Moustapha Diallo !

« C'est de la tristesse. C'est le football mais c'est la fin de neuf ans de plaisir et de bonheur. Maintenant, il faut gérer toutes ces émotions », a-t-il confié à Ouest-France. « Il faut l'accepter, même si on ne s'y prépare pas vraiment. J'avais envie de faire une ou deux années supplémentaires. Quand tu vis neuf années comme celles-ci et que tu pars d'un coup, ça fait mal », a ajouté Moustapha Diallo.

Après neuf années avec l'En-Avant Guingamp, Moustapha Diallo va quitter le club de Ligue 1 à la fin de la saison. Désireux de rester, le milieu défensif sénégalais ne fait plus l'unanimité au niveau de la direction du club qui a finalement décidé de ne plus lui offrir un nouveau contrat. Au moment de partir, Diallo est naturellement envahi par la tristesse.

