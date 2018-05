Egypte: Mohamed Salah - Les crampons du Pharaon exposés au British Museum

Mohamed Salah ne cesse d'écrire sa légende en Angleterre. Après avoir battu le record de buts en une saison de Premier League (32), l'attaquant de Liverpool aura ses crampons au musée.

Au British Museum de Londres, à partir de la semaine prochaine, on pourra trouver, aux côtés de diverses antiquités égyptiennes, les crampons de Mohamed Salah. L'équipementier du meilleur buteur de la Premier League a offert une paire de crampons à la vénérable institution pour célébrer le nouveau record (pour une saison à 38 journées) de 32 réalisations.

«Cette acquisition remet au goût du jour la collection égyptienne mondialement connue du British Museum», a apprécié Neal Spencer, conservateur de l'Egypte ancienne et du Soudan au British Museum à l'AFP. «Ces chaussures racontent l'histoire d'une icône égyptienne moderne, évoluant au Royaume-Uni, avec un impact véritablement mondial», a-t-il ajouté, alors que les crampons sont «exposés au milieu des statues des anciens pharaons».

«Cette acquisition s'appuie sur notre récent projet d'acquisition d'objets qui racontent l'histoire de la vie quotidienne en Egypte aux XXe et XXIe siècles. Du sport, au divertissement, du commerce mondial au design, cette collection est maintenant accessible à tous, comme celles d'autres périodes de la riche histoire de l'Egypte», a expliqué M. Spencer.

Mohamed Salah affrontera le Real Madrid la semaine prochaine en finale de la Ligue des champions, à Kiev, avec Liverpool. Le Pharaon mènera ensuite l'Egypte à la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), son premier Mondial depuis 28 ans.

We've made an exciting new acquisition! To celebrate Egyptian footballing star @MoSalah being top scorer in the Premier League this season, we'll be displaying his boots alongside objects from ancient Egypt in the run up to the Champions League final ⚽️🏆pic.twitter.com/DBZDW5Q6kD

-- British Museum (@britishmuseum) 17 mai 2018