Congo-Kinshasa/Nigeria: Match amical FIFA - Florent Ibenge convoque vingt-huit Léopards contre le Nigeria

Le sélectionneur du onze national vient de rendre publique une liste de vingt-huit joueurs présélectionnés pour la rencontre amicale internationale prévue le 28 mai.

Onze des vingt-huit joueurs convoqués évoluent au pays. Actuellement sans club et en manque du temps de jeu, le gardien de but Matampi Vumi Ley ne fait pas partie du groupe, tout comme le défenseur Marcel Tisserand de Wolfsburg en Allemagne (déjà absent lors du match perdu à Dar Es Salaam contre la Tanzanie, en mars dernier, par zéro but à deux), ainsi que Jordan Ikoko de Guingamp en L1 française. Exit aussi Gabriel Zakuani, Yeni Ngbakoto, Rémi Mulumba, etc.

La liste, publiée sur le site officiel de la Fédération congolaise de football association, se compose des gardiens de but Joël Kiassumbua (FC Lugano/Suisse), Anthony Mossi Ngawi (Chiasso/Suisse) Auguy Kalambay Katembwe (SM Sanga Balende). Les défenseurs appelés sont Djo Issama Mpeko (TP Mazembe), Wilfried Moke (Konyaspor/Turquie), Padou Bompunga Botuli (AS V.Club), Kevin Mondeko (TPM Mazembe), Chancel Mbemba Mangulu (Newcastle/Angleterre), Christian Luyindama Nekadio (Standard de Liège/Belgique), Arsène Zola (TP Mazembe), Glody Ngonda Muzinga (AS V.Club), Bobo Beaudrick Ungenda Muselenge (Primeiro do Agosto/Angola) et Yannick Bangala Litombo (AS V.Club).

Les milieux de terrain repris sont Aaron Tshibola (Kilmarnock FC/Écosse), Nelson Munganga Omba (AS V.Club), Chikito Lema Mabidi (Raja Casablanca/Maroc), Ricky Tulengi Sindani (DCMP), Kabongo Kasongo (Zamalek/Égypte), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Gaël Kakuta (Amiens SC/France) et Fabrice Ngoma Luamba (AS V.Club/ RD Congo).

Les attaquants convoqués sont Ben Malango Ngita (TP Mazembe), Chadrack Akolo Ababa (VFB Stuttgart/Allemagne), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Benik Afobe Tunani (Wolverhampton/D2 Angleterre), Britt Assombalanga (Middlesbourgh/D2 Angleterre), Harrisson Manzala (Amiens SC/France) et Firmin Mubele Ndombe (FC Toulouse/France). Les Léopards débutent le regroupement le 21 mai, à Kinshasa, et auront la première séance d'entraînement le 22 mai.