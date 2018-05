Sénégal: Pape Gorgui Ndong évoque les liens entre capital humain et émergence

Elle a ajouté : "Nous allons mener des actions concrètes dans les écoles pour valoriser l'apprentissage civique et moral auprès des enfants qui, demain, occuperont les grandes instances du pays pour une gouvernance sobre et vertueuse".

"J'ose l'affirmer, nous pouvons être rassurés d'avoir une jeunesse qui prend de plus en plus conscience de la responsabilité qui est la sienne dans la construction de ce pays, comme l'atteste l'engouement grandissant que suscite le volontariat au niveau des jeunes", a souligné Pape Gorgui Ndong.

Initié par la plateforme "Banlieue Up", avec l'appui de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal et l'ONG 3D, ce projet d'une durée de six mois, ciblait au total 65 filles et garçons des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque (Grande banlieue de Dakar).

